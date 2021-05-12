Мусульмане сегодня начнут отмечать Уразу-байрам.

Празднование разговения после поста во время священного для мусульман месяца Рамадан начнется с заходом солнца и продолжится в течение дня 13 мая. В этом году из-за коронавируса Соборная, Мемориальная и Историческая мечети Москвы в праздник будут закрыты для прихожан. Молитвы в них будут проходить только при участии духовенства. Остальные верующие смогут смотреть службу в трансляции.
2021-05-12T01:12:46+03:00
2021-05-12T01:12:51+03:00
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01:12, 12 мая 2021
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