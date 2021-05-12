В театре «Школа современной пьесы» сегодня постятся с актером Владимиром Качаном.

Траурная церемония пройдет с 12:00 до 14:00 в зале «Эрмитаж». Народный артист России, писатель и композитор умер из-за коронавируса на 74-м году жизни. Перед гражданской панихидой состоится отпевание в Церкви Троицы Живоначальной в Серебрянниках. Ранее худрук театра Иосиф Райхельгауз рассказал ТАСС, что Качан будет похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.