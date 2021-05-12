В театре «Школа современной пьесы» сегодня постятся с актером Владимиром Качаном.

Траурная церемония пройдет с 12:00 до 14:00 в зале «Эрмитаж». Народный артист России, писатель и композитор умер из-за коронавируса на 74-м году жизни. Перед гражданской панихидой состоится отпевание в Церкви Троицы Живоначальной в Серебрянниках. Ранее худрук театра Иосиф Райхельгауз рассказал ТАСС, что Качан будет похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
2021-05-12T01:11:40+03:00
2021-05-12T01:11:45+03:00
https://echo.msk.ru/news/2836600-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:11, 12 мая 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Еще раз об авиакатастрофе самолета президента Польши Абсолютно алогичный разброс — тела лежат не в той последовательности, в которой они сидели в самолете. Вздутые бока фюзеляжа, разбросанный центроплан… Никакого другого объяснения, кроме как взрыв внутри, придумать невозможно…