ФСБ сообщила об убийстве подозреваемого в терроризме в Симферополе.

Утверждается, что при задержании подозреваемый оказал сопротивление и открыл стрельбу. Также в спецслужбе сообщили, что убитый был членом международной террористической организации и числился в розыске. Источник «Интерфакса» уточнил, что убитый — гражданин Узбекистана. Ранее украинские медиаресурсы сообщали, что что во время обыска в Крыму убит уроженец Узбекистана Наби Рахимов.
2021-05-12T01:09:21+03:00
2021-05-12T01:09:25+03:00
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01:09, 12 мая 2021
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