ФСБ сообщила об убийстве подозреваемого в терроризме в Симферополе.

Утверждается, что при задержании подозреваемый оказал сопротивление и открыл стрельбу. Также в спецслужбе сообщили, что убитый был членом международной террористической организации и числился в розыске. Источник «Интерфакса» уточнил, что убитый — гражданин Узбекистана. Ранее украинские медиаресурсы сообщали, что что во время обыска в Крыму убит уроженец Узбекистана Наби Рахимов.