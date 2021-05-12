ГП Украины уточнила в чем конкретно подозревают депутаов Виктора Медведчука и Тараса Козака.

Как рассказала генпрокурор Ирина Венедиктова, оба политика в 2015 году с помощью компании «Новые проекты» передали России право на месторождение «Глубокая» на Крымском шельфе с ресурсами на 100 млрд руб. В марте 2015 года они, по данным Венедиктовой, передали властям Крыма «всю материальную и документальную базу месторождения». Прокурор также предоставила аудиозапись переговоров «Медведчука и заместителя главы правительства России», которые якобы договариваются о «переуступке» прав на месторождение «кому-нибудь из России». Ранее стало известно, что лидера пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» «Медведчука и члена партии Козака перевели из свидетелей в подозреваемые. Их заподозрили в госизмене и попытке хищения национальных ресурсов в Крыму. В доме у Медведчука прошли обыски. Дочь Медведчука – крестница Владимира Путина. В заявлении Медведчука на сайте партии говорится, что его преследование носит политические мотивы. Политик утверждает, что находится на территории Украины и эмигрировать не собирается. Его местонахождение доподлинно не известно.
2021-05-12T01:07:35+03:00
2021-05-12T01:07:39+03:00
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01:07, 12 мая 2021
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