В Тель-Авиве накануне вечером снова сработала воздушная тревога.

В городе слышны взрывы. Как сообщает Times of Israel, аэропорт им. Бен-Гуриона временно прекращал работу, людей оттуда эвакуировали. Рейсы перенаправляли на Кипр. Газета также сообщает, что в ходе ракетных обстрелов Тель-Авива есть жертвы. Ракетные обстрелы между Израилем и сектором Газа начались 10 мая на фоне столкновений израильской полиции с палестинцами в Восточном Иерусалиме. Мусульманское население города вышло на акции протеста против решения суда о выселении из своих домов ряда семей.