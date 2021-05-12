В Тель-Авиве накануне вечером снова сработала воздушная тревога.

В городе слышны взрывы. Как сообщает Times of Israel, аэропорт им. Бен-Гуриона временно прекращал работу, людей оттуда эвакуировали. Рейсы перенаправляли на Кипр. Газета также сообщает, что в ходе ракетных обстрелов Тель-Авива есть жертвы. Ракетные обстрелы между Израилем и сектором Газа начались 10 мая на фоне столкновений израильской полиции с палестинцами в Восточном Иерусалиме. Мусульманское население города вышло на акции протеста против решения суда о выселении из своих домов ряда семей.
2021-05-12T01:06:12+03:00
2021-05-12T01:06:17+03:00
https://echo.msk.ru/news/2836592-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:06, 12 мая 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Еще раз об авиакатастрофе самолета президента Польши Абсолютно алогичный разброс — тела лежат не в той последовательности, в которой они сидели в самолете. Вздутые бока фюзеляжа, разбросанный центроплан… Никакого другого объяснения, кроме как взрыв внутри, придумать невозможно…