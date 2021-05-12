Министерство финансов предложит изменить налоговое соглашения с Гонконгом, Сингапуром и Швейцарией

Это – по выражению главы ведомства, три ключевые оставшиеся юрисдикции. Сейчас уже пересмотрены налоговые соглашения с Кипром, Мальтой и Люксембургом и денонсировано с Нидерландами. В последней зарегистрированы головные компании «Яндекса», «Связного», X5 Retail Group и других крупных представителей российского бизнеса.

В прошлом году Владимир Путин предложил увеличить налог на дивиденды, переводимые на зарубежные счета, до 15%. Президент мотивировал это тем, что с помощью офшоров компании платят по ставкам ниже тех, которые установлены внутри страны.