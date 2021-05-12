Двое детей, раненых при стрельбе в казанской гимназии, остаются в критическом состоянии

Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство РИА «Новости». Всего говорилось о том, что в больницах остаются 18 пациентов. По словам министра здравоохранения, огнестрельные ранения у 8 детей, остальные травмировались при эвакуации.

Мурашко подчеркнул, что самолет, способный доставить в Москву пострадавших, приведен в состояние готовности.

Жертвами стрельбы накануне стали девять человек, в том числе семь детей. Стрелок – 19-летний местный житель – сдался полиции. Пока власти говорят об отсутствии у него явных мотивов. При этом в видео, распространенном после задержания бывшего ученика гимназии он говорит, что недавно «осознал себя богом» и начал всех ненавидеть.