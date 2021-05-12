Премьер-министр Израиля предупредил палестинские группировки о том, что они «заплатят кровью за свою воинственность»

Специальное телеобращение Беньямина Нетаньяху транслировали местные телеканалы. В свою очередь Армия обороны страны заявила о намерении усилить удары по Сектору Газа до полного уничтожения радикалов. Заявления прозвучали после того, как боевики движения ХАМАС запустили почти полсотни ракет по Тель-Авиву. В городе есть погибшие и пострадавшие. Лидер ХАМАС сказал, что готов к эскалации и Израиль потерпел поражение.

Стороны обмениваются ударами уже второй день. При этом эскалация конфликта только нарастает. В Секторе Газа говорят об уже трех десятках погибших и свыше двухстах пострадавших от израильских ракет.

Заведующий отделом Израиля и еврейских общин института востоковедения РАН Дмитрий Марьясис в эфире телеканала РБК сказал, что не исключено, что палестино-израильский конфликт затянется.

Марьясис надеется, что при посредничестве стран Запада конфликт все же удастся уладить.