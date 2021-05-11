Власти рекомендовали нефтяникам увеличить запасы авиационного керосина

Это нужно сделать на случай восстановления авиасообщения, которое может спровоцировать рост на этот вид горючего – сообщает агентство ТАСС со ссылкой на протокол заседания биржевого комитета Федеральной антимонопольной службы.

Постепенно Россия возвращает регулярные рейсы, прерванные из-за пандемии. В ближайшее время планируется восстановить до прежних объемов перелеты в Белоруссию, уже на следующей неделе планируется согласовать дату начала возобновления авиасообщения с Грецией. На это в скором времени также рассчитывает Египет.