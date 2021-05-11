США еще не приняли решение по Договору об открытом небе

В Вашингтоне продолжают изучать ситуацию и консультироваться с союзниками – об этом на брифинге сказал представитель Госдепартамента. При этом он призвал Россию предпринять шаги для того, чтобы венруться к выполнению соглашения.

О решении выйти из Договора год назад заявил прежний президент Дональд Трамп. Поводом стали ограничения, введенные Россией на наблюдательные полеты, в том числе над Калининградской областью. В начале года в МИД подчеркнули, что Москва еще не начала процедуру выхода из Договора и готова к конструктивным шагам в том случае, если Вашингтон изменит свои планы на этот счет.

