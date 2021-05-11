Власти рассмотрят вопрос о поощрении сотрудников школы, которые защищали учеников казанской гимназии

Об этом сказала представитель президента Татарстана. Ранее министр просвещения Сергей Кравцов также заметил, что вахтер и учителя сделали все, чтобы сохранить жизни детей. В частности он обратил внимание на видеозапись, снятую в одном из кабинетов, на которой видно, что учительница стояла рядом с дверью, рискуя принять первый удар на себя, если бы стрелок попытался войти в класс.

19-летний нападавший, застрелившивший этим утром девять человек, в том числе семь детей, сдался полиции. По словам Кравцова, явных мотивов у подростка не было. При этом в видео, распространенном после задержания бывшего ученика гимназии стрелок говорит, что недавно «осознал себя богом» и начал всех ненавидеть.