Аэропорт Тель-Авива приостановил авиаособщение из-за обстрелов с территории Сектора Газа

Рейсы перенаправляют на Кипр, пишет газета Times of Israel. Боевики движения ХАМАС ранее сообщили о запуске 130 ракет по городу. Есть жертвы и пострадавшие. Действия палестинцев стали ответом на новую масштабную операцию Израиля, который наносил удары по прибрежному анклаву. Ситуация в регионе резко обострилась в последние дни. Международное сообщество призывает немедленно прекратить эскалацию конфликта.
2021-05-11T23:01:18+03:00
2021-05-11T23:01:18+03:00
https://echo.msk.ru/news/2836564-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:01, 11 мая 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Еще раз об авиакатастрофе самолета президента Польши Абсолютно алогичный разброс — тела лежат не в той последовательности, в которой они сидели в самолете. Вздутые бока фюзеляжа, разбросанный центроплан… Никакого другого объяснения, кроме как взрыв внутри, придумать невозможно…