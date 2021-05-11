Аэропорт Тель-Авива приостановил авиаособщение из-за обстрелов с территории Сектора Газа

Рейсы перенаправляют на Кипр, пишет газета Times of Israel. Боевики движения ХАМАС ранее сообщили о запуске 130 ракет по городу. Есть жертвы и пострадавшие. Действия палестинцев стали ответом на новую масштабную операцию Израиля, который наносил удары по прибрежному анклаву. Ситуация в регионе резко обострилась в последние дни. Международное сообщество призывает немедленно прекратить эскалацию конфликта.