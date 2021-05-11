Специалисты ФБР считают, что за кибератакой на американский нефтепровод не стоят власти какого-либо государства

Специалисты ФБР считают, что за кибератакой на крупнейший американский нефтепровод не стоят власти какого-либо государства. В спецслужбе возложили ответственность за нападение на отдельные уголовные элементы. Эксперты уверены, что за применением вируса-вымогателя стоит группировка хакеров, именующих себя Дарксайд – на прошлой неделе им удалось заполучить большой массив данных, после чего они потребовали от компании Колониал Пайплайн выкуп.

Накануне американский президент предположил, что ответственные за кибератаку могут находиться в России. В Кремле сказали, что власти не имеют к этому никакого отношения.