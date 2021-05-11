ФСБ отчиталась об убийстве боевика под Симферополем

Объявленный в розыск член международных террористических организаций оказал вооруженное сопротивление при задержании, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ. В спецоперации также участвовали бойцы Росгвардии. Заведено уголовное дело о покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Никто из силовиков, впрочем, не пострадал.

Ранее источники информагентств сообщали о том, что убитый – уроженец Узбекистана. Перестрелка произошла в недостроенном доме в одном из симферопольских сел.