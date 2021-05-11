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22:30, 11 мая 2021

Медведчук подтвердил, что находится на Украине и не собирается скрываться от следствия

Депутат Верховной рады Виктор Медведчук подтвердил, что находится на Украине и не собирается скрываться от следствия. Лидер «Оппозиционной платформы – За жизнь» назвал преследование политической расправой и заметил, что в ходе обысков ничего противозаконного у него не нашли – слова Медведчука приводятся на сайте партии.
Против Медведчука и его соратника Тараса Козака заведены дела о госизмене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму. Служба безопасности Украины обвинила лидера пророссийской партии и кума Владимира Путина в передаче секретных сведений Москве  


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