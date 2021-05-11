Украинская Генпрокуратура раскрыла детали обвинения в адрес депутата Верховной рады Виктора Медведчука

Помимо государственной измены лидеру партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» вменяют покушение на хищение национальных ресурсов в Крыму. Речь идет о черноморском месторождении, сказала на брифинге глава надзорного ведомства Ирина Венедиктова.

По словам Венедиктовой, ресурсы месторождения оцениваются в сумму более 100 миллиардов рублей.

Между тем Служба безопасности Украины обвинила кума Владимира Путина в передаче секретных сведений Москве. Она считает, что Медведчук направил однопартийцу Тарасу Козаку данные о расположении скрытого войскового подразделения Вооруженных сил страны – эта информация предназначалась для российских спецслужб.

Сам Козак сейчас находится в России, Медведчук – на Украине. Его соратники утверждают, что депутат не собирается скрываться.

