Боевики палестинской группировки «Хамас» выпустили свыше сотни ракет в сторону Тель-Авива и его окрестностей

Ее представители называют это ответом на обстрел Израилем сектора Газа.

Звуки тревожный сирены не смолкают в Тель-Авиве уже несколько часов. Как передает агентство РИА Новости, тревогу объявили и в аэропорту имени Бен-Гуриона, а пассажиров попросили лечь на пол. В «Хамасе» утверждают, что проводят наиболее массированный за последнее время обстрел одного из крупнейших городов еврейской республики. В качестве причины боевики называют атаку Израиля на жилые дома в секторе Газа. По данным ряда информагентств, в небе над Тель-Авивом сейчас слышны многочисленные разрывы, палестинские ракеты перехватываются системой ПРО «Железный купол». Сообщается о нескольких раненых и даже одном погибшем вблизи Тель-Авива – правда, власти пока это не подтверждают.

Чуть ранее израильская армия наносила точечные удары по объектам в секторе Газа. Один из таких пришелся на 14-этажное жилое здание, в котором размещались гостиничные номера и офисы. Всех людей оттуда, при этом, заранее эвакуировали. В Минобороны говорят, что проводят обстрел позиций боевиков «Хамаса». Также в ведомстве привели статистику, согласно которой радикалы за сутки выпустили по Израилю уже свыше 600 ракет.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после решения израильских властей выселить несколько палестинских семей из кварталов в Восточном Иерусалиме. Это привело к столкновениям между израильской полицией и палестинцами. Накануне вечером стороны начали обмениваться ракетными ударами.