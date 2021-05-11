Председатель Госдумы после стрельбы в Казани сказал о необходимости обсудить запрет на анонимность в интернете

По словам Вячеслава Володина, мер, уже принятых в области регулирования интернета и защиты подростков, недостаточно.

После сегодняшней трагедии на официальном уровне прозвучало немало инициатив для предотвращения повторения случившегося. В частности, власти говорят о необходимости ужесточить законодательство об оружии, кроме того, звучала идея привлекать Росгвардию к охране школ. Впрочем, официальный представитель ведомства Валерий Грибакин в интервью Первому каналу назвал эту инициативу нереализуемой.

При этом Грибакин подчеркнул, что такие предложения уже неоднократно звучали.

Этим утром нападение на гимназию в Казани совершил 19-летний подросток, ранее официально получивший лицензию на оружие. Сообщалось, что в школе не было охранника. Руководство учебного заведения не стало заключать договор с ЧОП из-за повышения расценок.

Жертвами нападения стали 9 человек, большинство из них дети. За жизнь еще более 20 пациентов борются врачи.