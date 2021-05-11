Истребитель МИГ-31 сопроводил над Баренцевым морем патрульный самолет Норвегии, — рассказали журналистам в пресс-службе Северного флота.
Ранее сообщалось о перехвате над Черным морем двух истребителей и самолете-заправщике ВВС Франции. В обоих случаях нарушения границ зафиксировано не было.
Российские военные сообщили о перехвате четвертого за день иностранного самолета у границ страны
Истребитель МИГ-31 сопроводил над Баренцевым морем патрульный самолет Норвегии, — рассказали журналистам в пресс-службе Северного флота.