Российские военные сообщили о перехвате четвертого за день иностранного самолета у границ страны

Истребитель МИГ-31 сопроводил над Баренцевым морем патрульный самолет Норвегии, — рассказали журналистам в пресс-службе Северного флота.

Ранее сообщалось о перехвате над Черным морем двух истребителей и самолете-заправщике ВВС Франции. В обоих случаях нарушения границ зафиксировано не было.

