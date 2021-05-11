Следователи опровергли сообщения о взрывном устройстве, заложенном в гимназии «казанским стрелком»

Ранее об угрозе взрыва в раздевалке сказала детский омбудсмен Анна Кузнецова. Она заметила, что жертв могло быть еще больше.

В свою очередь, в СК утверждают, что единственную самодельную бомбу нападавший подорвал при входе в здание, после чего начал стрелять. Жертвами нападения 19-летнего подростка стали 9 человек, сам он сдался полиции.

