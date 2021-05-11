Мировое сообщество призывает немедленно прекратить эскалацию конфликта между Палестиной и Израилем

Глубокую обеспокоенность выразили в ООН, российском МИДе и американском Госдепе.

В эти минуты сообщается о ракетном обстреле Тель-Авива. Боевики палестинского движения Хамас сообщили о запуске 130 ракет. Это стало ответом на новую масштабную операцию Израиля, который задействовал около 80 боевых самолетов. В ходе ударов в Секторе Газа полностью обрушилось 13-этажное жилое здание.

