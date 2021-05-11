Тренер сборной России по футболу назвал расширенный состав на чемпионат Европы

В список из 30 футболистов не попали нападающий Федор Смолов и вратарь Гильерме, который был основным голкипером команды в отборочном турнире. При этом Смолов и еще шесть игроков оказались в резервном списке. В итоговую заявку, которую нужно будет представить до 1 июня, должны войти 26 человек. После этого до начала матчей возможны замены в случае травм или заболевания коронавирусом – отмечает интернет-издание «Медуза»*.

Сборная в рамках группового турнира встретится с Бельгией, Финляндией и Данией.



* — власти РФ считают иноагентом