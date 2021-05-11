В Екатеринбурге вылетевший на тротуар автомобиль сбил 7 пешеходов

Среди пострадавших двое детей, — рассказали агентству Интерфакс в пресс-службе городского ГИБДД. По предварительным данным, этому предшествовало столкновение машин на перекрестке: легковой автомобиль, проигнорировавший запрещающий сигнал светофора, после удара выехал с проезжей части.