В Екатеринбурге вылетевший на тротуар автомобиль сбил 7 пешеходов

Среди пострадавших двое детей, — рассказали агентству Интерфакс в пресс-службе городского ГИБДД. По предварительным данным, этому предшествовало столкновение машин на перекрестке: легковой автомобиль, проигнорировавший запрещающий сигнал светофора, после удара выехал с проезжей части.
2021-05-11T21:02:25+03:00
2021-05-11T21:02:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:02, 11 мая 2021
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