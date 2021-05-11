В Казани к стихийному мемориалу у гимназии, где произошла стрельба, образовалась большая очередь

Судя по фотографиям, которые публикуют в социальных сетях, возложить цветы и игрушки пришли сотни, если не тысячи жителей.

Стихийную акцию с властями никто не согласовывал. Полиция никого не разгоняет.

По официальным данным, жертвами стрельбы в гимназии стали 9 человек, из них семеро дети, еще более 20 госпитализированы.

Вопрос о похоронах погибших в результате стрельбы в казанской школе будет решаться в индивидуальном порядке. Об этом сказала руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Нападавший, 19-летний подросток, сдался полиции. Официально о его мотивах ничего не говорится.