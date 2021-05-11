Боевики палестинского движения «Хамас» начали ракетный обстрел Тель-Авива

Агентство ТАСС передает, что над городом слышны многочисленные разрывы, звучат сигналы воздушной тревоги. Радикалы заявляют, что всего было выпущено 130 ракет. О пострадавших и жертвах пока ничего не сообщается.

В последние дни стороны активно обмениваются ударами, сегодня стало известно, что выпущенная из Сектора Газа ракета поразила объект израильской энергетической корпорации. Армия обороны еврейского государства, в свою очередь, нанесла удар по 13-этажному жилому дому, который полностью обрушился. Газета «Таймс оф Израэль» утверждает, что перед этим военные предупредили жителей о необходимости эвакуироваться. По какой причине целью стал жилой дом, не поясняется.