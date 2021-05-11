Россия и Греция намерены на следующей неделе согласовать дату начала возобновления регулярного авиасообщения

В греческом МИД сообщили, что решение будет принято на основании последних эпидемиологических данных. 15 мая в стране открывается туристический сезон. На этом фоне на греческих островах ускоряют темпы вакцинации. В правительстве ставят цель завершить прививочную кампанию до конца месяца.