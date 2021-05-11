Россия и Греция намерены на следующей неделе согласовать дату начала возобновления регулярного авиасообщения

В греческом МИД сообщили, что решение будет принято на основании последних эпидемиологических данных. 15 мая в стране открывается туристический сезон. На этом фоне на греческих островах ускоряют темпы вакцинации. В правительстве ставят цель завершить прививочную кампанию до конца месяца.
2021-05-11T20:31:45+03:00
2021-05-11T20:31:45+03:00
https://echo.msk.ru/news/2836520-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:31, 11 мая 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Еще раз об авиакатастрофе самолета президента Польши Абсолютно алогичный разброс — тела лежат не в той последовательности, в которой они сидели в самолете. Вздутые бока фюзеляжа, разбросанный центроплан… Никакого другого объяснения, кроме как взрыв внутри, придумать невозможно…