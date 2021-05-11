Суд взыскал с политика Любови Соболь 1 миллион рублей по искам бизнесмена Евгения Пригожина

Требования предпринимателя были удовлетворены частично – сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Одна жалоба связана с публикацией ролика на YouTube-канале «Навальный Live», в котором соратница оппозиционера обвинила Пригожина в покушении на своего мужа. Второй иск был подан по следам материала интернет-издания Znak.com, в котором Соболь говорила о причастности бизнесмена к поставке некачественных продуктов в детские сады. По решению суда в обоих случаях она также должна опровергнуть свои утверждения5.