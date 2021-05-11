Госдума после трагедии в Казани готова обсудить идею запрета на анонимность в интернете

Это нужно для борьбы с пропагандой насилия и экстремизмом, — написал в своем телеграм-канале спикер Вячеслав Володин. Кроме того, уже на следующей неделе в нижнем парламенте рассмотрят законопроект об ужесточении выдачи лицензий на оружие — завтра по этой теме назначено заседание профильного Комитета по безопасности.

Новое положение об оружии в гражданском обороте Росгвардии сегодня поручил проработать Владимир Путин. Так глава государство отреагировал на стрельбу в казанской гимназии, жертвами которой стали девять человек. Нападавший 19-летний подросток сдался.