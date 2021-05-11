СБУ обвинила лидера пророссийской партии Виктора Медведчука в передаче секретных сведений Москве

На странице СБУ в Фейсбуке говорится, что Медведчук направил однопартийцу Тарасу Козаку данные о расположении скрытого войскового подразделения Вооруженных сил страны – эта информация предназначалась для российских спецслужб.

Ранее генпрокуратура предъявила депутатам обвинение в государственной изменен и попытке хищения национальных ресурсов в Крыму. Медведчук – лидер партии «Оппозиционная платформа за жизнь» и кум Владимира Путина.



Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук не планирует покидать Украину на фоне предъявленных ему обвинений в госизмене. Об этом Telegram-каналу «Павловский ньюс» сказал депутат Верховной Рады от партии ОПЗЖ Илья Кива.

По мнению Ильи Кивы, бояться следует тем, кто начал это дело против Медведчука, а не самому политику.