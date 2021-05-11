Израиль начал новую масштабную операцию против боевиков в Секторе Газа

Местная пресса со ссылкой на военных пишет, что армия задействует порядка 80 боевых самолетов, в том числе новейшие Ф-35. Удары планируется нанести по пусковым установкам, которые боевики «Хамас» применяют для обстрелов израильской территории. В еврейском государстве со вчерашнего дня насчитали свыше 600 ракет, запущенных из Сектора Газа. Как минимум пять из них попали в жилые дома. Два человека погибли.

В то же время Минздрав прибрежного анклава утверждает, что жертвами израильских ударов стали почти 30 человек и говорит об обстрелах гражданских целей.