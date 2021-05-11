В Следственном комитете пообещали принять исчерпывающие меры, чтобы установить причины трагедии в казанской школе

Глава ведомства Александр Бастрыкин направил в город криминалистов из центрального аппарата СК.

Официально о мотивах 19-летнего стрелка, убившего 9 человек, ничего не говорится. В видео, распространенном после задержания бывшего ученика гимназии он говорит, что недавно осознал себя богом и начал всех ненавидеть.

Незадолго до трагедии Ильназ Галявиев получил лицензию на оружие и приобрел ружье