Крупнейшие московские мечети проведут праздничную молитву по случаю Ураза Байрама без прихожан

Московская Соборная, Историческая и Мемориальные мечети будут закрыты для верующих в связи с эпидемиологической обстановкой. Как поясняется на сайте Духовного управления мусульман, еще одной причиной стала угроза привлечения к административной ответственности: в преддверии праздника столичные власти напомнили, что запрет на проведение публичных мероприятий остается в силе.

При этом в начале месяца в Пасхальных богослужениях, по данным МВД, по всей стране принимали участие свыше полутора миллионов человек.

