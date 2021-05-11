Генпрокурор Украины подтвердила предъявление обвинений депутатам Верховной Рады Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку

В надзорном ведомстве считают, что они совершили государственную измену и причастны к покушению на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

Соратники Медведчука считают, что действия силовиков являются давлением на одного из лидеров «Оппозиционной платформы – За жизнь». В прокуратуре настаивают, что никакой политики в действиях правоохранительных органах нет.

Медведчук – пророссийский политик, он является кумом Владимира Путина.