Двое детей, раненых при стрельбе в казанской школе, находятся в крайне тяжелом состоянии

Всего в больнице сейчас 18 пациентов, — сказал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Сегодня глава ведомства прилетел в Казань. По его словам, огнестрельные ранения получили 8 детей, остальные травмировались при эвакуации. Решение о транспортировке госпитализированных в федеральные клиники пока не принималось, так как взлет и посадка это дополнительная нагрузка на организм.

19-летний Ильназ Галявиев, застреливший сегодня 9 человек, был задержан. Он, так же, как и «керченский стрелок» Владислав Росляков, смог официально купить ружье. Сегодня президент Владимир Путин поручил ужесточить законодательство в этой сфере.

