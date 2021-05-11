Почти 30 человек стали жертвами ударов Израиля по Сектору Газа

Как сообщает Минздрав прибрежного анклава, среди них 10 детей. Еще полторы сотни жителей пострадали. Местные власти сообщают о более чем 50 налетах, совершенных израильскими военными. В ходе ударов было выпущено больше 120 ракет по гражданским целям.

Сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал о своем решении увеличить силу и частоту ударов по Сектору Газа. В ответ с палестинской территории в сторону израильских городов запускают ракеты.

Ведущий научный сотрудник отдела изучения Израиля и еврейских общин Института Востоковедения РАН Татьяна Носенко сказала причиной столкновений в Израиле остается отсутствие политического урегулирования статуса Иерусалима.

Конфликт усугубляется вмешательством ХАМАС, добавила Татьяна Носенко.