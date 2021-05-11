Госдума денонсировала налоговое соглашение с Нидерландами

Это произошло после того, как России не удалось договориться об изменении правил налогообложения средств, которые выводятся в качестве дивидендов.

Инициатором процедуры денонсации налогового соглашения стало министерство финансов. По поручению президента с весны прошлого года оно стало вести переговоры о повышении ставки налога на доходы в виде дивидендов и процентов, которые переводятся на счета за рубежом. Подход Нидерландов, рассказали в ведомстве, предусматривает сохранение каналов вывода средств по сниженной ставке. Минфин же настаивал на налоге в 15%. Ранее такая базовая ставка была установлена в пересмотренных соглашениях с Кипром, Люксембургом и Мальтой. Правительство уже намерено провести переговоры также с Гонконгом, Сингапуром и Швейцарией.

Вместе с тем разрыв налогового соглашения с Нидерландами может ударить по некоторым крупным российским корпорациям. В королевстве, в частности, зарегистрировано головное юридическое лицо IT-компании «Яндекс». Также в Нидерландах зарегистрирована торговая компания X5 Retail Group, которая управляет магазинами продуктовых сетей «Перекресток» и «Пятерочка». В холдинге, впрочем, надеются, что разрыв соглашения не затронет публичные компании.

В случае, если процесс денонсации налогового соглашения между Россией и Нидерландами завершится до конца июня, документ прекратит действовать с начала следующего года.