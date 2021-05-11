В Амстердаме суд 14 сентября вынесет вердикт по делу о скифском золоте

Об этом сообщает агентство РИА Новости. Ранее в составе судей произошли перестановки после того, как по просьбе украинской стороны одному из судей был дан отвод.

Спор идет вокруг коллекции из четырех крымских музеев. В начале 2014 года около 2 тысяч артефактов были вывезены на выставку в музей Алларда Пирсона в Амтсердаме. В августе организация решила не возвращать экспонаты, так как Крым за это время присоединила Россия. Судьба коллекции оказалась в подвешенном состоянии до решения суда.

