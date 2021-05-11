Z Архив новостей новости
5 5 6 1281
18:31, 11 мая 2021

В Амстердаме суд 14 сентября вынесет вердикт по делу о скифском золоте

Об этом сообщает агентство РИА Новости. Ранее в составе судей произошли перестановки после того, как по просьбе украинской стороны одному из судей был дан отвод.
Спор идет вокруг коллекции из четырех крымских музеев. В начале 2014 года около 2 тысяч артефактов были вывезены на выставку в музей Алларда Пирсона в Амтсердаме. В августе организация решила не возвращать экспонаты, так как Крым за это время присоединила Россия. Судьба коллекции оказалась в подвешенном состоянии до решения суда.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Владимир Путин: Хотел бы людей призвать не теряя время делать прививку Владимир Путин: Хотел бы людей призвать не теряя время делать прививку Ни в коем случае нельзя пренебрегать теми рекомендациями, которые они дают, нужно соблюдать масочный режим, другие требования специалистов…

5 103 6 6908 06:51
8читать ;смотреть
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Беспредел в Восточном Иерусалиме нужно немедленно остановить В создавшейся ситуации лучше для всех будет, если власти Израиля опомнятся и с полным осознанием того, что виновны в случившемся, извинятся за произошедшее…

5 272 6 33392 10.05
Блоги

Ксения Собчак телеведущая, общественный деятель

Поздравлять в этот день надо либо искренне, либо никак Для меня, как и для всей страны, 9 мая — очень важная дата, но способ её празднования мне кажется немного странным. На мой взгляд, это день памяти и скорби, а не демонстрации оружия…

5 271 6 37690 09.05
Голосование
3449730
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как король Швеции Карл XVI Густав, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 123 6 18137 05.05
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

+ 7 мая 2000 года Владимир Путин впервые официально вступил в должность 02:39 7 мая 2000 года Владимир Путин впервые официально вступил в должность Возглавив Россию в самый непростой период ее истории, Владимир Путин сумел спасти нашу великую Родину от тотального разграбления и превратил её в сильное и независимое государство…

5 208 6 31091 07.05
8читать ;смотреть
Блоги

+ Парад Победы Парад Победы Владимир Путин: Сегодня мы видим сборища недобитых карателей и их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей…

5 312 6 46367 09.05
8читать ;смотреть
Новости

В Казани введен режим контртеррористической операции из-за стрельбы в школе В официальном сообщении говорится, что в здании учебного заведения продолжаются оперативные действия…

5 36 6 5532
Блоги

Сергей Марков политолог

Жестче надо, жестче Что нужно и можно делать, чтобы не было еще много расстрелов детей?..

5 84 6 13023 13:16
Блоги

Сергей Марков политолог

Почему День Победы празднуется сейчас в России более масштабно Народ России чувствует, что его враги хотят ликвидировать Россию вообще. Чтобы найти в себе силы защитить страну, народу России надо найти силы в душе и в истории. Память о победе над Гитлером нужна для того, чтобы победить США…

5 138 6 22871 06.05
Новости

По разным данным от семи до девяти человек погибли в результате стрельбы в казанской школе номер 175 Несколько учеников попали в реанимацию…

5 38 6 6464
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский Алексей Нарышкин Алексей Соломин ведущие: Матвей Ганапольский, Алексей Нарышкин, Алексей Соломин

Отстегнуть бабки просто по-честному, любя и уважая ветеранов, благодаря которым вы, Владимир Владимирович, появились на свет. И я, благодаря которым появился на свет. Ну, можно было увеличить саму сумму, или это как в Китае, надо ограничивать рождаемость?

5 62 6 10788 09.05
#слушать 49:11 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

+ Мир, а не война! Мир, а не война! И все равно в разные столетия, в разных странах появлялись люди, которые упорно говорили: давайте жить без войны, давайте сведем войны к минимуму, нет — лучше давайте вообще сделаем так, чтобы войн не было…

5 86 6 15019 08.05
8читать ;смотреть
Блоги

Максим Шевченко журналист

Почему у нас утвердилась американская «традиция» расстрелов в школе? В такой ситуации социальные шизоидные комплексы и дикие последствия их прорыва из подсознания не могут не стать фоном российской жизни…

5 151 6 26763 13:24
Блоги

Сергей Марков политолог

Не скорбь о погибших их волнует Потому что они обслуживают интересы врагов России. Поэтому им очень хочется, чтобы русские были слабыми и только плакали и каялись, плакали и каялись…

5 113 6 20059 07.05
Блоги

Илья Кабанов редактор блога metkere.com

Как КПСС контролировала историков в Академгородке Затем перешли к недостаткам. Обком отметил, что дирекция института допустила серьезные ошибки: «Имелись нарушения ленинских норм подбора и расстановки кадров…

5 67 6 12404 08.05
Новости

Москалькова предложила повысить возраст для владения оружием до 21 года Это не касается отслуживших в Вооружённых силах…

5 28 6 5260

Популярное за неделю

Новости

Число погибших при стрельбе в школе в Казани выросло до 11 Второй человек, открывший стрельбу, может оставаться в здании, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах…

5 84 6 91489
Интервью Западный рубеж

Марк Солонин гость: Марк Солонин авиационный инженер, историк, публицист, писатель

Еще раз об авиакатастрофе самолета президента Польши Абсолютно алогичный разброс — тела лежат не в той последовательности, в которой они сидели в самолете. Вздутые бока фюзеляжа, разбросанный центроплан… Никакого другого объяснения, кроме как взрыв внутри, придумать невозможно…

5 389 6 144530 06.05
#слушать 51:42 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
3449730
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как король Швеции Карл XVI Густав, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 123 6 18095 05.05
Блоги

Сергей Пархоменко журналист

Ты не отмажешься. Вообще никогда, совсем Там же вас, холуев, была целая пирамида: Лесин был холуем у Путина, ты был холуем у Лесина, а у тебя, в свою очередь, тоже были холуи, а у тех холуев нашлись свои совсем маленькие холуйчики…

5 218 6 196428 05.05
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Россия опять свою агонию пытается выдать за свой экзотический танец, думает, что это безумно красиво и приглашает партнеров к этому танцу. И мы видим, что желающих-то, честно говоря, нету…

5 45 6 94407 05.05
#слушать 51:53 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9112032
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4902676

Сегодня в эфире