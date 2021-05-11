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18:31, 11 мая 2021

Госдума уже на следующей неделе может рассмотреть законопроект об ужесточении выдачи лицензий на оружие

Заседание профильного Комитета по безопасности назначено уже на завтра. Его глава, Василий Пискарев сказал журналистам, что в парламенте пока нет единой позиции по поводу повышения возраста приобретения оружия. Сегодня омбудсмен предлагала увеличить его до 21 года.
Инициативы об ужесточении законодательства прозвучали на фоне сегодняшней трагедии в Казани. Там 19-летний подросток устроил стрельбу в гимназии, убив 9 человек.
По данным местных властей, еще 18 пациентов находятся в детской больнице, двое из них в крайне тяжелом состоянии.


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