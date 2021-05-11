Госдума уже на следующей неделе может рассмотреть законопроект об ужесточении выдачи лицензий на оружие

Заседание профильного Комитета по безопасности назначено уже на завтра. Его глава, Василий Пискарев сказал журналистам, что в парламенте пока нет единой позиции по поводу повышения возраста приобретения оружия. Сегодня омбудсмен предлагала увеличить его до 21 года.

Инициативы об ужесточении законодательства прозвучали на фоне сегодняшней трагедии в Казани. Там 19-летний подросток устроил стрельбу в гимназии, убив 9 человек.

По данным местных властей, еще 18 пациентов находятся в детской больнице, двое из них в крайне тяжелом состоянии.