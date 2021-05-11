Заседание профильного Комитета по безопасности назначено уже на завтра. Его глава, Василий Пискарев сказал журналистам, что в парламенте пока нет единой позиции по поводу повышения возраста приобретения оружия. Сегодня омбудсмен предлагала увеличить его до 21 года.
Инициативы об ужесточении законодательства прозвучали на фоне сегодняшней трагедии в Казани. Там 19-летний подросток устроил стрельбу в гимназии, убив 9 человек.
По данным местных властей, еще 18 пациентов находятся в детской больнице, двое из них в крайне тяжелом состоянии.
Госдума уже на следующей неделе может рассмотреть законопроект об ужесточении выдачи лицензий на оружие
Заседание профильного Комитета по безопасности назначено уже на завтра. Его глава, Василий Пискарев сказал журналистам, что в парламенте пока нет единой позиции по поводу повышения возраста приобретения оружия. Сегодня омбудсмен предлагала увеличить его до 21 года.