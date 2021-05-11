Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о намерении увеличить силу и частоту ударов по Сектору Газа в ответ на обстрелы израильских городов. Израиль призывает международное сообщество осудить движение «Хамас».

Зарубежные наблюдатели пытаются выявить предпосылки и причины начавшихся в последние дни столкновений между бойцами израильской пограничной полиции и палестинцами в Восточном Иерусалиме.

Корреспондент британской Гардиан в Израиле сообщает о 24 погибших в Секторе Газа, девять из которых дети, после того, как разгон нескольких сотен верующих в Восточном Иерусалиме закончился ракетными ударами со стороны группировки ХАМАС по израильской территории и ответными действиями армии обороны Израиля в Палестинской автономии. Издание отмечает, что эскалация насилия и его масштаб являются самыми значимыми после 2017 года: тогда Израиль установил металлодетекторы у входа в священную для мусульман мечеть Аль-Акса, что обернулось неделями протестов и кровопролития. Среди причин, которые способствовали обострению ситуации эксперты называют политическую ситуацию в Палестине, чей лидер Махмуд Аббас недавно отложил на неопределенное время запланированные парламентские выборы, которые не проводились здесь с 2006 года, а также приход к власти значительного числа ультра-националистических политиков в самом Израиле.

Газета напоминает о недавнем марше израильских крайне-правых, прошедших по улицам города с лозунгом «смерть арабам!». Не могли не сказаться на положении дел, пишет Гардиан, начавшийся в апреле месяц Рамадан, в ходе которого палестинцев все больше стали раздражать «необъяснимо жесткие ограничения со стороны израильской полиции», а также — отложенное пока — решение Верховного суда Израиля о выселении десятков палестинцев из преимущественно арабоязычного Восточного Иерусалима.

Обострения противостояния, чей пик пришелся на минувший понедельник, когда действия израильской полиции и военных в мечети Аль-Акса привели к сотням раненых среди палестинцев, можно было избежать, считает эксперт израильского издания forward.com. — Однако теперь, когда оно зашло слишком далеко, мировое сообщество должно предпринять объединенные усилия и обуздать разгорание конфликта. Турецкая Дейли Саба, тем временем отмечает, что позиция ряда стран Евросоюза по поводу происходящего в Газе и Иерусалиме мало чем отличается от официальной израильской: Германия, Франция и Австрия, считает обозреватель издания, явно закрывают глаза на агрессию и насилие, которые отличают действия Израиля в отношении гражданского населения Палестинской автономии.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, выступая накануне перед журналистами, заявила, что США “ внимательно следят” за событиями в Израиле и Палестине.