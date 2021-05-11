Профессор Медведев: Причиной нападений в образовательных учреждениях во многом является психологическое насилие

Профессор Свободного университета в Москве Сергей Медведев считает, что причиной нападений на школы во многом является психологическое насилие по отношению к детям в учебных заведениях. Такое мнение он высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Надо ответить на вопрос, почему школы из всех институтов общества настолько привлекают насилие. Школа структурно это один из институтов насилия. И люди с какими-то травмами и комплексами обращают свое насилие на те институты, где это насилие происходило», — сказал профессор.

С.Медведев допустил, что эти трагические события в политическом дискурсе будут подверстаны под повестку «борьбы с молодежным терроризмом».

«Мы видим, как силовики, как Центр-Э, как ФСБ они на ровном месте конструируют угрозы, приписывают это к школьникам, и ребята отправляются на серьезные сроки. Сломаны их жизни с самого начала. Это совершенно ужасно. Тут совершенно очевидно, что это такое подразделение молодежной политики власти, потому что она понимает, что молодежь – один из волатильных элементов всей социальной структуры, поэтому ее всячески стращают – смотрите, какие сроки грозят ребятам. С другой стороны, на детях легче работать, они ломаются легче. Силовая машина как работает – ей нужны новые угрозы, новые дела, ей не нужна особо стабильность в обществе. Ей нужно продуцирование угроз. Потому что угроза — это та вещь, которая продается государству в обмен на ресурсы», — отметил он.

«На деле бюрократическая логика организации системы такова, что любой силовое агентство заинтересовано в увеличении количества подотчетных ему угроз. И соответственно любому силовому ведомству интересно увеличивать количество этой детской и молодежной преступности», — сказал С.Медведев.

По мнению профессора, минимизировать подобные трагедии в школах можно в том числе ограничением гражданского оборота оружия.