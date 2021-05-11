Депутат Верховной Рады Виктор Медведчук, по данным украинской прессы, стал фигурантом дела о госизмене

Как отмечается, силовики проводят обыски в его доме, а также в офисе партии «Оппозиционная платформа – за жизнь», одним из лидеров которой он является.

Формально украинская Генпрокуратура не назвала фамилии тех, кого заподозрили в госизмене. Глава ведомства Ирина Венедиктова лишь ограничилась первыми буквами фамилий: «М» и «К». Однако агентство «Интерфакс» утверждает, что речь идет именно о Медведчуке, а также о его однопартийце Тарасе Козаке. Суть обвинений пока не ясна, хотя Венедиктова и уверяет, что следователи получили достаточно оснований для подозрений. Местонахождение Медведчука неизвестно: Генпрокуратура намерена вручить ему ходатайство о заключении под стражу.

Другой однопартиец политика и одновременно депутат Илья Кива, в свою очередь, сообщил, что обыски в офисе «Оппозиционной платформы – За жизнь» проходят, в том числе, и в рабочем кабинете Медведчука. На него власти тем самым оказывают давление, убежден Кива.

В свою очередь, политический оппонент Медведчука, депутат Рады Алексей Гончаренко утверждает, что обыски связаны с делом о добыче газа в Крыму. Но официально это пока не подтверждено.

Виктор Медведчук является кумом российского президента Владимира Путина и, по данным ряда СМИ, имеет с ним близкие отношения. Украинский депутат рассказывал, что познакомился с Путиным еще в начале нулевых, а идея сделать российского лидера крестным исходила от жены. В результате Путин согласился, говорил Медведчук.

Сам глава государства называл Медведчука украинским националистом, но при этом выступающим за нормальные отношения между Москвой и Киевом.

Медведчук, в свою очередь, неоднократно приезжал в Москву, где встречался не только с Путиным, но и с другими представителями российских властей. В том числе он обсуждал конфликт в Донбассе и выступал как один из переговорщиков. При этом Медведчук жаловался на то, что украинской администрации Владимира Зеленского он не нужен в этой роли, но при этом сам Киев, по его мнению, переговорами не занимается.

В окружении Медведчука обвинения против него в госизмене пока не комментируют.

В феврале этого года президент Украины Владимир Зеленский утвердил персональные санкции против Медведчука и его жены. Ограничения связаны с обвинениями в финансировании терроризма путем сотрудничества с самопровозглашенной Луганской народной республикой.