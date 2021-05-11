Президент России Владимир Путин поручил главе Росгвардии срочно проработать новое положение о видах оружия, разрешенного к гражданскому обороту, — сообщил кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Путин выразил свои соболезнования в связи с убийством детей в казанской школе.

В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проанализировать законодательство, касающееся оборота оружия.

Как сообщает ТАСС, Госдума уже 18 мая может рассмотреть в первом чтении законопроект об ужесточении выдачи лицензий на приобретение оружия.