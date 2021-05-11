Z Архив новостей новости
5 6 6 601
18:05, 11 мая 2021

В Татарстане завтра траур по погибшим в результате стрельбы в гимназии №175

По данным властей, погибли девять человек, в том числе семь школьников. Госпитализированы 20 пострадавших. По официальной версии стрелявший действовал в одиночку.

Стрелок пришёл утром в школу в спальном районе Казани на востоке столицы Татарстана. 19-летний Ильназ Галявиев сам ранее там учился. К учебному заведению молодой человек, судя по видео, опубликованным в соцсетях, подошёл с ружьём в руках, из которого позже открыл стрельбу. Оружие на улице не прятал. По пути к школе Галявиев столкнулся со знакомым и помахал ему ружьём. Тот даже не попытался остановить молодого человека, который, подойдя к главному входу, практически с порога открыл огонь по первым встретившимся людям. Это были охранник и вахтёр, раненные, они успели нажать тревожную кнопку. Нападавший также привёл в действие самодельную бомбу. На одном видео двери учебного заведения буквально выбивает взрывной волной. Директор по радиосвязи предупредил всех о необходимости закрыться в классах. 19-летний житель Казани поднялся на третий этаж и в коридоре открыл огонь по учительнице английского языка, которая вышла на шум. Она погибла, преподавателю было 26 лет. Учитель как рассказал агентству ТАСС источник в правоохранительных органах, пыталась спасти одного из детей. Она оттолкнула ребёнка и встала на пути стрелявшего. На верхнем этаже Галявиев стал стрелять по ученикам. Несколько детей выпрыгнули из окон. К школе приехали десятки автомобилей экстренных служб. Началась эвакуация.

Возле школы тем временем собирались родители детей, которые ушли утром на учёбу. Взрослые пытались узнать, что с их сыновьями и дочерями.

Сначала сообщалось, что нападавших двое и один из них удерживает несколько человек в заложниках. Спустя пару часов силовые ведомства это опровергли. Школьники, которые оставались в классах, закрылись в кабинетах и сидели под партами. Некоторые позже признавались: происходящее напоминало страшный фильм. За дверью были слышны выстрелы, громкие удары, крики, ощущался запах дыма. Примерно через полчаса учеников освободил ОМОН. Многим потребовалась помощь психологов, дети находились в сильном стрессе. Стрелок сдался полиции, он добровольно вышел из школы с поднятыми руками, опустился на колени и был сразу задержан.

Родственники и друзья Ильназа Галявиева характеризуют его как тихого и неконфликтного.
Ильназу Галявиеву этой осенью исполнится 20 лет. Он родился 11 сентября 2001 года, в день, когда террористы атаковали башни-близнецы в Нью-Йорке. По данным «Интерфакса», вырос в обычной семье со средним достатком, на учете в полиции не был.
Учился он в той самой 175-й школе, куда сегодня пришел убивать. В сети уже есть несколько фотографий и записей той поры. На одном из роликов – Ильназ, худощавый юноша в костюме участвует в выпускном. Тихий и неприметный, такую характеристику дают сейчас бывшие одноклассники. Учившийся на год младше Данис Сабитов сказал в интервью «Дождю», что отношения со сверстниками у подростка не складывались.

Хорошей учебой Галявиев тоже не мог похвастаться. Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Телеграм-канал «112» пишет, что учителя жаловались на его плохое поведение.
После школы Галявиев учился в казанском колледже управления ТИСБИ на IT-специалиста. Сокурсники и преподаватели опять же отзываются о нем как о неконфликтном студенте. Всегда опрятный и спокойный. Душой компании не был, ходил в черном, сидел на первых партах, учился нормально, девушки не было, вспоминает в интервью «Открытым медиа» однокурсник Александр Романов.
С января Ильназ не появлялся в колледже, с куратором группы не поддерживал связь. За защиту практики и госэкзамены не пришел, поэтому был отчислен с четвертого курса, рассказали в пресс-службе образовательного учреждения.

В соцсетях активен не был. Последняя запись на странице ВКонтакте сделана в сентябре прошлого года: Бог сказал; Бойся слез обиженного тобой человека». Телеграм-канал «Бог» Галявиев создал в начале мая. Утром во вторник примерно за час до расстрела в школе он опубликовал свою фотографию в маске и жилете и поделился планами «убить огромное количество биомусора».
О боге в очередной раз говорил уже после задержания. Во время допроса Галявиев лежит голым по пояс, прикованный к скамье и материться.
Галявиев
Со слов отца стрелка, которого цитирует Baza, Галявиев не был религиозен, плохих мыслей или настроений не высказывал. Мать преступника о его намерениях ничего не знала. Покупку ружья за две недели до трагедии объяснил желанием охотиться.

Источник «Интерфакса в силовых структурах утверждает, что Галявиев не состоял в экстремистских группах или иных сообществах с опасным контентом.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Владимир Путин: Хотел бы людей призвать не теряя время делать прививку Владимир Путин: Хотел бы людей призвать не теряя время делать прививку Ни в коем случае нельзя пренебрегать теми рекомендациями, которые они дают, нужно соблюдать масочный режим, другие требования специалистов…

5 102 6 6435 06:51
8читать ;смотреть
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Беспредел в Восточном Иерусалиме нужно немедленно остановить В создавшейся ситуации лучше для всех будет, если власти Израиля опомнятся и с полным осознанием того, что виновны в случившемся, извинятся за произошедшее…

5 279 6 33081 10.05
Блоги

Сергей Марков политолог

Жестче надо, жестче Что нужно и можно делать, чтобы не было еще много расстрелов детей?..

5 74 6 10122 13:16
Блоги

+ Парад Победы Парад Победы Владимир Путин: Сегодня мы видим сборища недобитых карателей и их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей…

5 339 6 46210 09.05
8читать ;смотреть
Блоги

Ксения Собчак телеведущая, общественный деятель

Поздравлять в этот день надо либо искренне, либо никак Для меня, как и для всей страны, 9 мая — очень важная дата, но способ её празднования мне кажется немного странным. На мой взгляд, это день памяти и скорби, а не демонстрации оружия…

5 272 6 37607 09.05
Голосование
3449730
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как король Швеции Карл XVI Густав, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 123 6 18029 05.05
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

+ 7 мая 2000 года Владимир Путин впервые официально вступил в должность 02:39 7 мая 2000 года Владимир Путин впервые официально вступил в должность Возглавив Россию в самый непростой период ее истории, Владимир Путин сумел спасти нашу великую Родину от тотального разграбления и превратил её в сильное и независимое государство…

5 208 6 31075 07.05
8читать ;смотреть
Новости

В Казани введен режим контртеррористической операции из-за стрельбы в школе В официальном сообщении говорится, что в здании учебного заведения продолжаются оперативные действия…

5 35 6 5475
Блоги

Максим Шевченко журналист

Почему у нас утвердилась американская «традиция» расстрелов в школе? В такой ситуации социальные шизоидные комплексы и дикие последствия их прорыва из подсознания не могут не стать фоном российской жизни…

5 124 6 19562 13:24
Блоги

Сергей Марков политолог

Почему День Победы празднуется сейчас в России более масштабно Народ России чувствует, что его враги хотят ликвидировать Россию вообще. Чтобы найти в себе силы защитить страну, народу России надо найти силы в душе и в истории. Память о победе над Гитлером нужна для того, чтобы победить США…

5 138 6 22859 06.05
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский Алексей Нарышкин Алексей Соломин ведущие: Матвей Ганапольский, Алексей Нарышкин, Алексей Соломин

Отстегнуть бабки просто по-честному, любя и уважая ветеранов, благодаря которым вы, Владимир Владимирович, появились на свет. И я, благодаря которым появился на свет. Ну, можно было увеличить саму сумму, или это как в Китае, надо ограничивать рождаемость?

5 62 6 10719 09.05
#слушать 49:11 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Новости

По разным данным от семи до девяти человек погибли в результате стрельбы в казанской школе номер 175 Несколько учеников попали в реанимацию…

5 36 6 6331
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

+ Мир, а не война! Мир, а не война! И все равно в разные столетия, в разных странах появлялись люди, которые упорно говорили: давайте жить без войны, давайте сведем войны к минимуму, нет — лучше давайте вообще сделаем так, чтобы войн не было…

5 86 6 15005 08.05
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Марков политолог

Не скорбь о погибших их волнует Потому что они обслуживают интересы врагов России. Поэтому им очень хочется, чтобы русские были слабыми и только плакали и каялись, плакали и каялись…

5 113 6 20051 07.05
Блоги

Илья Кабанов редактор блога metkere.com

Как КПСС контролировала историков в Академгородке Затем перешли к недостаткам. Обком отметил, что дирекция института допустила серьезные ошибки: «Имелись нарушения ленинских норм подбора и расстановки кадров…

5 67 6 12393 08.05
Блоги

+ В Белоруссии власти устроили театрализованное «сожжение» людей к 9 мая В Белоруссии власти устроили театрализованное «сожжение» людей к 9 мая На записи люди в форме солдат Третьего рейха с оружием в руках гонят группу женщин к мемориалу, изображая при этом немецкую и почему-то английскую речь…

5 183 6 35304 07.05
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

Число погибших при стрельбе в школе в Казани выросло до 11 Второй человек, открывший стрельбу, может оставаться в здании, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах…

5 84 6 91489
Интервью Западный рубеж

Марк Солонин гость: Марк Солонин авиационный инженер, историк, публицист, писатель

Еще раз об авиакатастрофе самолета президента Польши Абсолютно алогичный разброс — тела лежат не в той последовательности, в которой они сидели в самолете. Вздутые бока фюзеляжа, разбросанный центроплан… Никакого другого объяснения, кроме как взрыв внутри, придумать невозможно…

5 389 6 144530 06.05
#слушать 51:42 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
3449730
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как король Швеции Карл XVI Густав, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 123 6 18095 05.05
Блоги

Сергей Пархоменко журналист

Ты не отмажешься. Вообще никогда, совсем Там же вас, холуев, была целая пирамида: Лесин был холуем у Путина, ты был холуем у Лесина, а у тебя, в свою очередь, тоже были холуи, а у тех холуев нашлись свои совсем маленькие холуйчики…

5 218 6 196428 05.05
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Россия опять свою агонию пытается выдать за свой экзотический танец, думает, что это безумно красиво и приглашает партнеров к этому танцу. И мы видим, что желающих-то, честно говоря, нету…

5 45 6 94407 05.05
#слушать 51:53 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9112032
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4902676

Сегодня в эфире