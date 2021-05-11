В Татарстане завтра траур по погибшим в результате стрельбы в гимназии №175

По данным властей, погибли девять человек, в том числе семь школьников. Госпитализированы 20 пострадавших. По официальной версии стрелявший действовал в одиночку.

Стрелок пришёл утром в школу в спальном районе Казани на востоке столицы Татарстана. 19-летний Ильназ Галявиев сам ранее там учился. К учебному заведению молодой человек, судя по видео, опубликованным в соцсетях, подошёл с ружьём в руках, из которого позже открыл стрельбу. Оружие на улице не прятал. По пути к школе Галявиев столкнулся со знакомым и помахал ему ружьём. Тот даже не попытался остановить молодого человека, который, подойдя к главному входу, практически с порога открыл огонь по первым встретившимся людям. Это были охранник и вахтёр, раненные, они успели нажать тревожную кнопку. Нападавший также привёл в действие самодельную бомбу. На одном видео двери учебного заведения буквально выбивает взрывной волной. Директор по радиосвязи предупредил всех о необходимости закрыться в классах. 19-летний житель Казани поднялся на третий этаж и в коридоре открыл огонь по учительнице английского языка, которая вышла на шум. Она погибла, преподавателю было 26 лет. Учитель как рассказал агентству ТАСС источник в правоохранительных органах, пыталась спасти одного из детей. Она оттолкнула ребёнка и встала на пути стрелявшего. На верхнем этаже Галявиев стал стрелять по ученикам. Несколько детей выпрыгнули из окон. К школе приехали десятки автомобилей экстренных служб. Началась эвакуация.

Возле школы тем временем собирались родители детей, которые ушли утром на учёбу. Взрослые пытались узнать, что с их сыновьями и дочерями.

Сначала сообщалось, что нападавших двое и один из них удерживает несколько человек в заложниках. Спустя пару часов силовые ведомства это опровергли. Школьники, которые оставались в классах, закрылись в кабинетах и сидели под партами. Некоторые позже признавались: происходящее напоминало страшный фильм. За дверью были слышны выстрелы, громкие удары, крики, ощущался запах дыма. Примерно через полчаса учеников освободил ОМОН. Многим потребовалась помощь психологов, дети находились в сильном стрессе. Стрелок сдался полиции, он добровольно вышел из школы с поднятыми руками, опустился на колени и был сразу задержан.

Родственники и друзья Ильназа Галявиева характеризуют его как тихого и неконфликтного.

Ильназу Галявиеву этой осенью исполнится 20 лет. Он родился 11 сентября 2001 года, в день, когда террористы атаковали башни-близнецы в Нью-Йорке. По данным «Интерфакса», вырос в обычной семье со средним достатком, на учете в полиции не был.

Учился он в той самой 175-й школе, куда сегодня пришел убивать. В сети уже есть несколько фотографий и записей той поры. На одном из роликов – Ильназ, худощавый юноша в костюме участвует в выпускном. Тихий и неприметный, такую характеристику дают сейчас бывшие одноклассники. Учившийся на год младше Данис Сабитов сказал в интервью «Дождю», что отношения со сверстниками у подростка не складывались.

Хорошей учебой Галявиев тоже не мог похвастаться. Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Телеграм-канал «112» пишет, что учителя жаловались на его плохое поведение.

После школы Галявиев учился в казанском колледже управления ТИСБИ на IT-специалиста. Сокурсники и преподаватели опять же отзываются о нем как о неконфликтном студенте. Всегда опрятный и спокойный. Душой компании не был, ходил в черном, сидел на первых партах, учился нормально, девушки не было, вспоминает в интервью «Открытым медиа» однокурсник Александр Романов.

С января Ильназ не появлялся в колледже, с куратором группы не поддерживал связь. За защиту практики и госэкзамены не пришел, поэтому был отчислен с четвертого курса, рассказали в пресс-службе образовательного учреждения.

В соцсетях активен не был. Последняя запись на странице ВКонтакте сделана в сентябре прошлого года: Бог сказал; Бойся слез обиженного тобой человека». Телеграм-канал «Бог» Галявиев создал в начале мая. Утром во вторник примерно за час до расстрела в школе он опубликовал свою фотографию в маске и жилете и поделился планами «убить огромное количество биомусора».

О боге в очередной раз говорил уже после задержания. Во время допроса Галявиев лежит голым по пояс, прикованный к скамье и материться.

Галявиев

Со слов отца стрелка, которого цитирует Baza, Галявиев не был религиозен, плохих мыслей или настроений не высказывал. Мать преступника о его намерениях ничего не знала. Покупку ружья за две недели до трагедии объяснил желанием охотиться.

Источник «Интерфакса в силовых структурах утверждает, что Галявиев не состоял в экстремистских группах или иных сообществах с опасным контентом.