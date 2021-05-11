Россия высылает сотрудника румынского посольства качестве ответа на действия Бухареста

Персоной нон грата объявлен помощник атташе по вопросам обороны. Он должен покинуть страну в течение 72 часов. Об этом сообщает МИД. В конце апреля Румыния выслала помощника российского военного атташе в Бухаресте. Это мотивировали тем, что дипломат нарушил положения Венской конвенции 1961 года.

Европейские страны сообщали о высылках сотрудников российских посольств на фоне дипломатического скандала между Москвой и Прагой.