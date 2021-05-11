Полиция намерена составить протокол об организации митинга на бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана

По этой статье ему грозит арест до 10 суток. В интервью Новой газете Ройзман не исключил, что речь идет об акции 31 января в поддержку Алексея Навального. В тот день в Екатеринбурге сотни жителей прошли колонной по центральным улицам, требуя освободить политика, тогда находившегося в СИЗО. Подобные акции прошли и в других российских городах.

Ройзман уже привлекался к административной ответственности из-за январских митингов. Его признавали виновным в участии в несанкционированных мероприятиях. В совокупности он был оштрафован на 40 тысяч рублей.