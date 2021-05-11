После массового убийства в Казани МВД удалило из сети ролик о своих достижениях

Об этом сообщает интернет-издание «Подъем». За час до стрельбы, которую в гимназии устроил 19-летний Ильяз Галявиев, ведомство разместило видео, в котором говорилось о снижении смертности на дорогах и росте раскрываемости преступлений. При этом в МВД журналистам сказали, что не знают об исчезновении видео и пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Жертвами стрельбы этим утром стали девять человек, большинство из них дети. Сам нападавший задержан. Сообщалось, что недавно он официально зарегистрировал гладкоствольное ружье.