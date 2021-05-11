По мнению эксперта, ужесточение правил владения оружием не предотвратит преступления

Обозреватель радиостанции «Эхо Москвы» Сергей Асланян считает, что ужесточения правил владения оружием не является способом предотвращения массовых убийств. В эфире радиостанции он высказал мнение, что проблема как раз кроется в самой системе, позволяющей легко обходить установленные ограничения.

После стрельбы, которая произошла в гимназии в Казани, президент России поручил срочно проработать вопрос об ужесточении правил оборота гражданского оружия.

«Когда у нас Навальный куда-то едет или идет, об этом органы знают заранее, приглядывают и каждый шаг фиксируют. Когда стрелок выкладывает в соцсетях свое намерение пойти убивать, а потом идет в открытую размахивая по улице стволом, почему-то сопровождения органов нет. Он приходит в школу и убивает. После чего тут же президент дает распоряжение — законопослушных ужесточить. А этот стрелок был законопослушный, и он каким-то образом обошел все фильтры, Вопрос к государственной системе — как же она смогла проспать человека с явными отклонениями?! Вопрос к системе, которая присматривает за соцсетями — как же она могла проспать намерения декларированное пойти и убивать?», — отметил С.Асланян.

Обозреватель напомнил, что Владимир Путин не впервые поручает ужесточить правила оборота оружие, но ни к каким результатам это не привело.

«Как после «керченского стрелка», так и сейчас президент говорит, что нужно еще раз и как-то построже, а результата никакого. Сквозь это очень пристальное, неплохо выстроенное сито государственного отбора, получивших легальную лицензию и купивших себе легальной ствол, на этих людей можно положиться и не надо их никак дрессировать. А всех остальных, начиная со школы, выращенных в убийц, их надо все-таки как-то научиться хватать за руку. А государство здесь оказалось совершенно бессильным. Чем занимались органы, и почему они прибежали самыми последними, здесь много вопросов», — отметил он.