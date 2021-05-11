Премьер-министр Израиля отдал приказ увеличить интенсивность авиаударов из-за обстрелов с территории Сектора Газа

В своем видеообращении Биньямин Нетаньяху сказал, что «Хамас» не ожидал ответной реакции Израиля, и попросил граждан проявить терпение из-за сложившейся ситуации.

С минувшей ночи, как сообщает агентство РИА Новости, в городах, граничащих с палестинским анклавом, не затихают сирены воздушной тревоги. Жертвами обстрелов, совершенных из Сектора Газа, стали двое мирных израильтян. Армия Израиля призвала пять тысяч резервистов для укрепления различных подразделений.



Заведующий отделом Израиля и еврейских общин института востоковедения РАН Дмитрий Марьясис в эфире телеканала РБК сказал, что не исключено, что палестино-израильский конфликт затянется.

Марьясис надеется, что при посредничестве стран Запада конфликт все же удастся уладить.