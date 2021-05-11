Генпрокуратура Украины обвинила двух депутатов Верховной Рады в госизмене

Один из подозреваемых, по данным местных изданий – политик Виктор Медведчук, который является кумом российского президента Владимира Путина.

Фамилии подозреваемых генпрокурор Украины Ирина Венедиктова зашифровала буквами «М» и «К». Однако источник агентства «Интерфакс» утверждает, что речь идет именно об одном из лидеров партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». Помимо Медведчука другим обвиняемым, по словам собеседника издания, стал его однопартийец Тарас Козак.

Источник украинского сетевого издания «Зеркало недели», в свою очередь, сообщил, что в доме Медведчука проходит обыск. Он может быть связан с делом о добыче газа в Крыму, утверждает уже, в свою очередь, депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. Местонахождение Медведчука пока не известно: Генпрокуратура намерена вручить ему ходатайство о содержании под стражей. В окружении политика ситуации пока не комментируют.

Медведчук, по данным ряда СМИ, находится в близких отношениях с Путиным: российский президент является крестным отцом его дочери. Украинский политик также неоднократно прилетал в Москву для встречи с Путиным и другими представителями властей.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский утвердил персональные санкции против Медведчука и его жены. Ограничения касаются обвинений в финансировании терроризма путем сотрудничества с самопровозглашенной Луганской народной республикой.