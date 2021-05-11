Прокуратура проверит охрану в школах Казани после стрельбы, которую устроил 19-летний Ильяз Галявиев

Надзорное ведомство также проверит законность выдачи ему лицензии на оружие. Сообщалось, что подросток получил охотничий билет в начале года, а спустя два месяца зарегистрировал гладкоствольное ружье.

После нападения, жертвами которого стали девять человек, большинство из них дети, власти заговорили о необходимости ужесточить законодательство в области владения оружием. В частности, как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин отдал соответствующее поручение Росгвардии

В связи с нападением на школу в Казани уполномоченный по правам человека в России предложила повысить возраст получения права на владение оружием с 18 до 21 года – за исключением тех, кто отслужил в армии.

